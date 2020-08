Calciomercato Juventus, Dybala-Pogba si può | Apertura clamorosa

Dopo il ribaltone in panchina, la Juventus va a caccia di colpi importanti sul calciomercato e spunta la clamorosa ipotesi: scambio tra big!

Dopo aver vissuto una stagione negativa, la Juventus vuole rialzarsi e sta già lavorando per fare bene nella prossima annata. È già arrivato il cambio a sorpresa in panchina con Andrea Pirlo che è subentrato a Maurizio Sarri, il quale non aveva fatto bene in questi mesi a causa delle prestazioni poco convincenti e soprattutto l’eliminazione dalla Champions League.

Calciomercato Juventus, clamoroso scambio: Dybala via per Pogba

Ore le attenzioni sono tutte rivolte sul calciomercato, dove non sono escluse sorprese in una sessione che sarà diversa dal solito visto che durerà poco più di un mese. Tuttosport quest’oggi ha lanciato la bomba inserendo in prima pagina Paul Pogba, che potrebbe essere il nome caldo per il centrocampo bianconero.

Per arrivare a lui però bisogna inevitabilmente puntare a una cessione enorme e, secondo il noto portale italiano, la trattativa potrebbe includere Paulo Dybala. Nel titolo in prima pagina è presente un virgolettato del Manchester United che riporta: “Volete Pogba? Dateci Dybala”.

Secondo Tuttosport per Pogba non ci sono più i rapporti tesi di un anno fa ma l’addio sembrerebbe comunque la soluzione più gradita per tutte le parti.

