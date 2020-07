L’Inter di Antonio Conte cerca nuovi top player per la prossima staigone. Assalto a Ndombele del Tottenham: ipotesi scambio più soldi

Per l’Inter non resta che difendere il secondo posto dalle grinfie dell’Atalanta e chiudere in bellezza un campionato che ha alternato grandi momenti ad imprevedibili colpi di scena. Antonio Conte si aspetta grandi colpi dal mercato per la prossima stagione, nuovi top player pronti ad accrescere la qualità della rosa. Pertanto i nerazzurri avrebbero individuato in Tanguy Ndombele il rinforzo per il centrocampo. Il calciatore del Tottenham ha una valutazione piuttosto alta – circa 50 milioni – e la dirigenza interista potrebbe pertanto pensare ad uno scambio per diminuirne il prezzo.

Inter, Sensi più soldi per Ndombele: la possibile offerta

Skriniar o Brozovic potrebbero essere contropartite gradite al Tottenham, ma l’Inter preferirebbe piuttosto cederli in singole operazioni ed incassare più di quanto non possano fare da uno scambio. Marotta potrebbe così mettere sul piatto, per arrivare al ventitreenne degli ‘Spurs’, Stefano Sensi. Il calciatore verrà riscattato dal Sassuolo al termine della stagione, per una cifra vicina ai 20 milioni. Il suo cartellino dovrebbe però avere un valore sui 30 milioni dopo l’esaltante inizio di stagione con l’Inter. Per chiudere l’affare con il grande ex Mourinho, si starebbe studiando un’offerta di 20 milioni oltre al cartellino del centrocampista della Nazionale italiana.

Un’operazione non da poco, dunque. L’Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto la rivelazione dei primi mesi di stagione. Conte chiede evidentemente più spessore nel reparto e Ndombele sembra essere proprio il profilo ideale.

