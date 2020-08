Brozovic e Alex Sandro sul piatto delle trattative tra Juventus e Inter. Il club nerazzurro vorrebbe però anche una parte cash nell’operazione

Testa all’Europa per Juventus e Inter. Prima per i nerazzurri ci sarà però da affrontare l’Atalanta dov’è in palio il secondo posto in campionato, mentre i campioni d’Italia affronteranno la Roma all’Allianz Stadium in quella che a tutti gli effetti può considerarsi come un’amichevole di fine campionato. Le due grandi rivali hanno iniziato comunque a pianificare da tempo le strategie sul mercato, chiudendo già diverse operazioni. Hakimi per l’Inter, Arthur e Kulusevski per la Juve con quest’ultimo strappato proprio alla concorrenza dei meneghini.

La Juventus provoca l’Inter: scambio alla pari Brozovic-Alex Sandro

Marotta e Paratici potrebbe avere degli interessi comuni e potrebbero anche pensare ad imbastire un affare direttamente sull’asse Torino-Milano. La ‘Vecchia Signora’ è a caccia di un tassello davanti la difesa dopo la cessione al Barcellona di Pjanic e un profilo come Brozovic può ingolosire la dirigenza della Continassa. Allo stesso tempo, il sodalizio di Suning vuole rinforzare la fascia sinistra con un elemento di spessore e potrebbe guardare con attenzione ad Alex Sandro. I due giocatori non sono incedibili per entrambe le società e per la giusta offerta possono cambiare maglia. La Juventus punterebbe ad uno scambio alla pari valutando il centrocampista e il terzino circa 45 milioni di euro, mentre l’Inter oltre al cartellino di Alex Sandro pretenderebbe anche una parte cash da 18-20 milioni di euro.

A queste condizioni difficile trovare l’accordo, anche se in una finestra di mercato così lunga e atipica non sono da escludere clamorose sorprese.

G.M.