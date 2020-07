Fra le rivelazioni della stagione dell’Inter spicca il nome di Bastoni: l’exploit del centrale nerazzurro non è passato inosservato in Europa.

Il grande colpo difensivo della scorsa campagna di mercato estiva dell’Inter doveva essere Diego Godin. Il centrale uruguaiano, però, non è riuscito ad imporsi anche nella difesa a tre di Antonio Conte. Le grandi prestazioni del ‘Faraone’ con l’Atletico Madrid sono state solamente un miraggio in nerazzurro, ma il tecnico salentino ha trovato un nuovo interprete: Alessandro Bastoni. Il difensore azzurro, all’esordio con la maglia dell’Inter, ha dimostrato di poter essere subito utile e capace di stare su palcoscenici importanti. Le prestazioni di Bastoni non sono passate inosservate in Europa: il top club è pronto a lanciare l’offerta.

Calciomercato Inter, pressing su Bastoni | Lo vuole il Barcellona

Come riportato da ‘Don Balon’, il Barcellona sarebbe rimasto molto colpito dalla crescita di Alessandro Bastoni e sarebbe intenzionato a presentare un’offerta all’Inter. I blaugrana sono alla ricerca di un centrale per rinforzare la propria retroguardia, a maggior ragione se poi dovesse partire Umtiti. L’idea Bastoni è quella che più sembra intrigare la dirigenza del Barcellona, per la giovane età, la maturità espressa in nerazzurro ed i margini di crescita.

L’Inter ha investito molto su Bastoni, acquistandolo nel 2018 per 31 milioni di euro dall’Atalanta. Per questo motivo, non sarà semplice per il Barcellona riuscire a convincere il club meneghino a cederlo: l’Inter, infatti, vuole una cifra che si aggira intorno ai 40/50 milioni di euro. Il difensore ha dimostrato subito un ottimo feeling con Antonio Conte e anche questo aspetto potrebbe incidere sulla riuscita della trattativa.

