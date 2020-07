Calciomercato Milan, annuncio UFFICIALE | Rinnovo per Pioli!

Dopo aver conquistato aritmeticamente l’Europa League, il Milan ha annunciato con un comunicato ufficiale il rinnovo di Pioli in panchina: i dettagli.

Adesso è ufficiale: Stefano Pioli guiderà il Milan anche nella prossima stagione. Il club meneghino ha annunciato tramite un comunicato di aver esteso il contratto del tecnico emiliano per le prossime due stagioni. “AC Milan annuncia di aver raggiunto un accordo con Stefano Pioli per l’estensione di due anni del suo contratto come allenatore della prima squadra maschile, che pertanto scadrà a fine giugno 2022”. Tutto finito con Rangnick, anche Gazidis ha annunciato la propria soddisfazione per la decisione presa.

Calciomercato Milan, Pioli ha rinnovato | “Sono felice ed orgoglioso”

La decisione di Gazidis è di quelle forti: cambia tutto, Rangnick non arriva e Stefano Pioli resta l’allenatore del Milan. Il dirigente sudafricano ha dichiarato: “Sono molto felice per questo accordo. Ha dimostrato di essere in grado di offrire quella visione del calcio che vogliamo per il nostro Club, un calcio moderno, appassionato ed entusiasmante. Questa decisione non è basata sulle recenti vittorie, ma sul modo in cui Pioli ha costruito lo spirito di squadra e con cui ha migliorato le prestazioni dei singoli e del collettivo”.

Anche il tecnico emiliano ha espresso tutta la propria soddisfazione riguardo all’accordo: “Sono felice ed orgoglioso della fiducia che ho ricevuto dal Milan. Come ho detto molte volte, il nostro futuro è oggi. Siamo all’inizio di un percorso straordinario, se continuiamo a lavorare in questo modo potremo crescere ancora e saremo sempre più competitivi”. Il futuro del Milan è Stefano Pioli e, a questo punto, potrebbero cambiare le sorti di Ibrahimovic e Maldini. Entrambi potrebbero restare e fondare le basi su cui costruire il ‘Diavolo’ del futuro.

Questa è la serata di Stefano Pioli: Europa League raggiunta aritmeticamente e rinnovo con il Milan siglato!

RM

