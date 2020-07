Calciomercato Inter, permanenza complicata | Ostacolo Guardiola

Inter, ostacolo Guardiola per Sanchez: sul cileno, che i nerazzurri sembrano intenzionati a trattenere, piomba il Manchester City

Dal ritorno in campo post-Covid, Alexis Sanchez si è dimostrato certamente l’uomo più in forma di casa Inter. Il cileno, arrivato in estate in prestito dal Manchester United, ha saltato gran parte della stagione per infortunio, ma ora si sta dimostrando una pedina fondamentale per Conte. Sempre decisivo con gol o assist dalla ripresa. Ecco perché l’Inter sembra intenzionata a trattenere il Nino Maravilla, arrivato a Milano con la formula del prestito.

Calciomercato Inter, su Sanchez piomba Guardiola

L’ostacolo maggiore per quanto riguarda l’eventuale riconferma di Sanchez è sicuramente rappresentato dall’elevatissimo ingaggio del cileno. Il giocatore non rientra nei piani del Manchester United, ma dovrebbe fare uno sforzo considerevole e abbassare il proprio stipendio per restare a Milano. Ora però spunta un nuovo ostacolo e si tratta di Pep Guardiola.

Come riferito dai cileni di ‘La Cuarta’, il tecnico spagnolo starebbe pensando di portare il giocatore al Manchester City. Guardiola stima molto il natio di Tocopilla e lo conosce molto bene avendoci lavorato a Barcellona. I ‘Citizens’, stando alle voci provenienti dal paese andino, avrebbero parlato con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione e conoscere le sue intenzioni. Il classe 1988 è un vecchio pallino del tecnico catalano, che aveva provato a portarlo nella Manchester azzurra nel 2018, prima che l’Arsenal lo cedesse ai rivali cittadini.

Un ostacolo in più dunque per l’Inter per poter confermare il giocatore ex Udinese. Il City non avrebbe certamente problemi dal punto di vista economico nell’offrire a Sanchez uno stipendio simile a quello attualmente percepito. Il vantaggio che può sfruttare l’Inter può essere rappresentato dal fatto che difficilmente i ‘Red Devils’ andrebbero a vendere il giocatore ad una diretta concorrente, specialmente se questa dovesse essere il City.

