Calciomercato Juventus, vantaggio per Gosens ma l’Inter rilancia | L’offerta

Voci dalla Germania danno la Juventus in vantaggio per l’esterno dell’Atalanta Gosens, ma occhio alla pista Inter che potrebbe avere la carta vincente

La Juventus ha abbattuto anche la Lazio ed ora si lancia più sicura verso la vittoria del titolo per la nona volta consecutiva. Mentre allenatore e calciatori si danno da fare in campo per il finale di stagione, la dirigenza lavora al calciomercato per rendere la rosa meglio attrezzata in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito dalla Germania e da Kicker, i bianconeri sarebbero avanti nella trattativa per Robin Gosens, esterno sinistro in forza all’Atalanta. Sul piatto la dirigenza sarebbe pronta a mettere ben 30 milioni di euro.

Gosens, può provarci anche l’Inter: Esposito la carta vincente

La Juventus strizza l’occhio all’Atalanta, dunque, ma guai ad abbassare la guardia per Paratici e i suoi collaboratori. E’ infatti possibile che l’Inter, come i bianconeri seriamente interessata al tornante della ‘Dea’, provi un rilancio di peso nel caso in cui la trattativa per Emerson Palmieri, dal Chelsea, non andasse a buon fine. Tra i due club nerazzurri intercorrono eccellenti rapporti e grande intesa dal punto di vista del mercato. Per convincere i bergamaschi, pertanto, Marotta potrebbe far recapitare un’offerta da 20 milioni più il cartellino di Sebastiano Esposito.

Il giovane talento interista potrebbe fare comodo al gruppo di Gasperini, ma l’Inter – che su di lui vede un grande investimento per il futuro – potrebbe assicurarsi una ‘corsia preferenziale’ in caso di cessione da parte dell’Atalanta nei prossimi cinque anni.

