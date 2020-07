La sfida scudetto fra Inter e Juventus si sposta anche sul mercato: uno dei calciatori più ambiti della Serie A ha chiesto la cessione e vuole i bianconeri.

Questa sera la Juventus ha l’occasione di chiudere il discorso campionato: a Torino arriva la Lazio. In caso di vittoria, ai bianconeri basterebbero solamente quattro punti da totalizzare nelle ultime quattro giornate per vincere lo scudetto. La rivalità con l’Inter si è spostata anche sul fronte mercato e, anche nella prossima stagione, il duello fra bianconeri e nerazzurri si prospetta essere cruciale. Intanto, uno dei pezzi più pregiati della Serie A avrebbe chiesto la cessione, indicato nella Juventus la sua meta preferita.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Mendes in regia | Che colpo in attacco!

Calciomercato Juventus, Milinkovic Savic ha chiesto la cessione | Destinazione Torino!

Il 34esimo turno di Serie A si concluderà con la partita fra Juventus e Lazio: quella che potrebbe essere la sfida fra passato e futuro di Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo, infatti, avrebbe già informato Lotito della propria volontà di lasciare Roma in estate e di trovare nella ‘Vecchia Signora’ la sua destinazione favorita. La Juventus è alla ricerca di un centrocampista di caratura mondiale per completare il reparto secondo i dettami di Maurizio Sarri ed il ‘Sergente’ sarebbe perfetto. A rimanere scottata dalle volontà del biancoceleste sarebbe l’Inter.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, il Real Madrid a caccia del bomber italiano | Ecco le cifre!

Milinkovic Savic è in cima alla lista delle preferenze di Marotta per il centrocampo nerazzurro. La scelta del serbo di propendere per un trasferimento a Torino piuttosto che a Milano, avrebbe fatto infuriare l’ad dell’Inter. Il centrocampista biancoceleste aveva già trovato un principio d’intesa con la Juventus due anni fa, ma poi non se ne fece nulla a causa del mancato accordo fra le due società. Il prossimo mercato potrebbe essere quello giusto: già questa sera, in occasione della partita, potrebbe esserci un contatto fra Milinkovic Savic e la dirigenza bianconera.

Inter presa alla sprovvista: Milinkovic Savic avrebbe chiesto la cessione alla Lazio e si sarebbe offerto alla Juventus!

RM

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI:

Calciomercato Juventus, il bomber si allontana | Servono 80 milioni!

Inter, le parole di Conte ‘contro’ Marotta | Il retroscena

Calciomercato Inter, scambio clamoroso con la Juve | I dettagli