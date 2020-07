In casa Inter il calciomercato estivo potrebbe portare sorprese importanti per quanto riguarda l’attacco: i dettagli

La corsa scudetto è ormai virtualmente chiusa, con la Juventus distante 8 punti a quattro giornate dal termine del campionato. Dal campo al calciomercato, in casa Inter non arrivano buone notizie per quanto riguarda quello che poteva essere l’erede di Lautaro Martinez. Il Barcellona ‘apparecchia’ la doppia beffa al club nerazzurro: che guaio per Marotta e Conte.

Calciomercato Inter, il Barcellona molla Lautaro: arriva l’alternativa

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il Barcellona sarebbe ad un passo dall’acquisto di Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante, già accostato con insistenza proprio all’Inter per il post Lautaro Martinez, è in scadenza nel giugno 2021 e saluterebbe i ‘Gunners’ per una cifra vicina ai 40 milioni. Sta per sfumare uno dei primissimi nomi in casa Inter per rimpiazzare il ‘Toro’ ma non solo.

Proprio l’arrivo di Aubameyang alla corte di Setien chiude, di fatto, all’arrivo del numero 10 interista. L’attaccante del Gabon, di fatto, si allontana dall’Inter e allontana Lautaro dal Barcellona. Una doppia beffa che potrebbe spiazzare Marotta, costretto a stravolgere i piani di mercato per l’attacco di Conte.

Situazione in divenire, il Barcellona prepara la doppia beffa: addio Lautaro, il futuro attaccante blaugrana sarà Aubameyang.

