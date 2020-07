Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic | La rivelazione di Massara!

Zlatan Ibrahimovic è uno degli uomini chiave della rincorsa all’Europa del Milan, il suo futuro però rimane incerto: la rivelazione del ds Massara.

Il presente del Milan è ancora Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese sta guidando i rossoneri verso la riconquista dell’Europa, dando esperienza e sicurezza a tutta la squadra. L’ex Inter e Juventus ha messo la propria intelligenza calcistica al servizio del ‘Diavolo’ ed il risultato fino ad ora è stato esaltante. Il Milan formato Pioli è la miglior squadra post Coronavirus per media punti: un successo a cui ha contribuito pesantemente lo svedese. Pur essendo ancora Ibra il presente del Milan, il futuro dello svedese potrebbe essere lontano da Milano. La rivelazione del direttore sportivo Massara.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic potrebbe restare | La rivelazione di Massara!

Prima del fischio d’inizio del match fra Sassuolo e Milan, il direttore sportivo rossonero si è soffermato sulla situazione di Ibrahimovic. Ai microfoni di ‘Sky’, Fredric Massara ha dichiarato: “Ci incontreremo con Zlatan al termine della stagione e vedremo se ci saranno i presupposti per proseguire insieme. Il contributo che ha portato è indiscutibile, ha trasformato la squadra. Al momento anche lui è focalizzato su queste ultime partite”. La possibilità che l’attaccante svedese resti a Milano anche nella prossima stagione è ancora viva.

Molto del destino di Ibrahimovic passerà dal ruolo che Ralf Rangnick prevederà per lui. Lo svedese non si confà ad un ruolo di spalla e nella sua carriera è sempre stato protagonista ovunque è andato. Zlatan è un stato mentale, un composto da autostima e irriverenza. In questa sua seconda vita in rossonero, però, Ibrahimovic ha dimostrato di saper essere molto utile nella crescita dei giovani: una caratteristica che potrebbe essere fondamentale per la sua permanenza. Il suo rinnovo con il ‘Diavolo’ non è più un’utopia, parola di Massara.

Il futuro di Ibrahimovic potrebbe essere ancora a Milano, Massara rivela: “A fine stagione ci incontreremo per discutere il rinnovo”.

RM

