Calciomercato Inter, addio Lautaro | ”Barcellona ossessionato!”

L’Inter continua ad essere la protagonista in campo e fuori. Da monitorare attentamente il futuro di Lautaro Martinez: rilancio dalla Spagna

Il Barcellona non molla la presa per l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. Come riportato dalla trasmissione tv spagnola “El Chiringuito TV” il club blaugrana sarebbe ossessionato per il centravanti argentino visto che potrebbe essere un elemento davvero utile per rinforzare il reparto offensivo. La società catalana continuerà il proprio assalto decisivo per l’attaccante nerazzurro, pronto anche a fare le valigie al termine di questa stagione. Inoltre, Griezmann potrebbe restare ancora per un’altra stagione in maglia blaugrana dopo alcuni mesi davvero pesanti senza incidere più di tanto. Il Barcellona così cercherà fino alla fine di convincere l’Inter per arrivare così al talentuoso giocatore argentino, protagonista assoluto in questa stagione sotto la gestione di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, il sogno di Lautaro

Diciotto gol conditi da ben sei assist vincenti: Lautaro è diventato un elemento indispensabile del 3-4-1-2 disegnato da Antonio Conte. Fin dalle prime settimane il suo rendimento è cresciuto a dismisura convertendosi in uno dei centravanti più interessanti del panorama europeo. Il suo sogno resta quello di giocare con il suo amico e connazionale Lionel Messi, che avrebbero così consigliato alla società catalana l’acquisto. L’Inter dovrà così decidere il da farsi per provare ad accontentare tutte le parti coinvolte. Il Barcellona non molla.

