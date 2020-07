Sarri è vicinissimo alla conquista dell’ennesimo Scudetto in casa Juventus. Può partire anche con un successo: ecco il possibile sostituto!

Ancora pochissimi punti, poi sarà Juventus Campione d’Italia per l’ennesima volta. La compagine bianconera, guidata da Maurizio Sarri, è vicinissima al trionfo in campionato. Lo stesso allenatore toscano è sempre in bilico per quanto riguarda il suo futuro: addio possibile anche in caso di successi.

LEGGI ANCHE >>> Inter, sfida di mercato con la Juve | Paratici arriva a 30 milioni!

Calciomercato Juventus, Zidane la prima scelta per il post Sarri

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” la Juventus potrebbe arrivare nuovamente all’assalto decisivo di Zinedine Zidane, fresco vincitore in Liga alla guida del Real Madrid. L’ex giocatore proprio dei bianconeri potrebbe essere il profilo perfetto per sostituire Maurizio Sarri: anche Cristiano Ronaldo invoca a gran voce il suo arrivo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il campione portoghese starebbe spingendo con la dirigenza bianconera per l’allenatore francese, con il quale ha avuto un ottimo rapporto proprio a Madrid. Sarri dovrebbe così lasciare anche in caso di successo salutando così tutti.

Le prossime settimane saranno decisive con il mese di agosto davvero infuocato per vari motivi. Da Sarri a Zidane: la Juventus pensa al futuro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, bomba Conte: “Licenziamento per giusta causa!”

Calciomercato Milan, deciso il futuro di Suso | C’è l’annuncio UFFICIALE