Calciomercato Napoli, addio Koulibaly | Scambio più soldi

Il Napoli potrebbe anche dire addio a Kalidou Koulibaly. Pronto un piano ben preciso per la cessione del centrale senegalese: che scambio!

Il Real Madrid non si ferma. Dopo la vittoria della Liga, superando il Barcellona nelle ultime giornate di campionato, il club spagnolo starebbe già pensando a come rinforzarsi in vista della prossima stagione. Zidane avrebbe così messo nel mirino il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, per rinforzare il reparto difensivo visto che Militao e Nacho non sono sufficienti.

Calciomercato Napoli, colpo Jovic per l’attacco

Come svelato dal portale spagnolo “Diario Gol“, il Real Madrid potrebbe inserire nella trattativa l’attaccante serbo Luka Jovic, con uno scambio più 20 milioni di euro a favore del presidente De Laurentiis. Sulle sue tracce ci sarebbe stato anche un forte interessamento del Milan, che vorrebbe rinforzare con innesto di assoluto valore il reparto offensivo. Il Real vorrebbe chiudere l’operazione già al termine di questa settimana per poi concentrarsi sulla Champions League.

Così il centrale senegalese sarebbe pronto ad una nuova avventura della sua carriera dopo l’exploit in maglia azzurra durante queste stagioni. Dopo un’annata da dimenticare lo stesso Jovic vorrebbe cambiare aria per tornare ad essere protagonista.

Uno scambio davvero entusiasmante con Real e Napoli protagoniste.

