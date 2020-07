Calciomercato, Milik alla Juventus | C’è la conferma

Continua ad essere caldo il nome di Milik come rinforzo per l’attacco della Juventus: la rivelazione dell’intermediario di mercato.

Prosegue il cammino deciso della Juventus verso il nono scudetto consecutivo: la vittoria nel derby e la sconfitta della Lazio potrebbero essere state uno step decisivo. Ad otto giornate dal termine, i bianconeri hanno allungato a sette le misure di distanza dai biancocelesti. Una delle risorse di maggiore importanza della Juventus in questa frazione di Serie A è la profondità della rosa. Per la prossima stagione Paratici vuole puntellare il reparto offensivo, con Higuain in partenza, ed il candidato numero uno è Arkadiusz Milik. Sull’arrivo del centravanti del Napoli, poi, arrivano delle conferme.

Calciomercato Juventus, conferme su Milik | “Alla Juventus o all’Atletico”

Le conferme riguardo ad un possibile trasferimento di Milik alla Juventus arrivano direttamente da Vincenzo Morabito. L’intermediario di mercato è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’: “Milik andrà all’Atletico Madrid oppure alla Juventus. Un suo trasferimento al Tottenham mi sembra complicato, hanno il più forte attaccante inglese del campionato. Agli ‘Spurs’ il polacco andrebbe a fare la riserva di Kane. Questo mercato si sta delineando in questo modo, con scambi e plusvalenze: vanno messi a posto i bilanci”.

L’attaccante polacco piace molto a Maurizio Sarri, che lo ha allenato a Napoli e lo vedrebbe bene anche nell’attacco bianconero. La Juventus potrebbe riuscire ad arrivare a Milik grazie all’inserimento di contropartite tecniche gradite alla società campana. In ogni caso, le conferme sul pressing di mercato della ‘Vecchia Signora’ sull’attaccante di Gattuso sono ormai quotidiane. I bianconeri, però, dovranno stare attenti alla concorrenza dell’Atletico: Simeone è alla ricerca di un bomber.

