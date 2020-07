Dopo Arthur-Pjanic la Juventus potrebbe provare a mettere a segno un altro scambio, stavolta con il Bayern Monaco. Ecco tutti i dettagli

La Juventus è tra le protagoniste assolute del calciomercato. Il primo colpo piazzato dai bianconeri è stato Arthur, nell’ambito dello scambio col Barcellona che vedrà Pjanic traslocare in Catalogna. Uno scambio quasi alla pari, con una differenza di una decina di milioni di euro in favore del Barcellona. Si è trattata di una operazione anzittutto finanziaria, visto che ha permesso ad entrambe le società di registrare a bilancio corpose plusvalenze, di ben 42 milioni quella dei bianconeri. I quali ora sono al lavoro per la punta, con Milik in cima alle preferenze anche perché il meno oneroso di tutti.

Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per Alaba: soldi e Ramsey per il Bayern

La Juventus potrebbe però ragionare pure su un colpo per la difesa. In tal senso il nome sarebbe quello di Alaba, in scadenza di contratto nel giugno 2021. Il Bayern Monaco vuole blindarlo ma per riuscire nell’intento ha un’unica possibilità: esaudire tutte o quasi le richieste economiche del jolly difensivo austriaco, che punta a un sostanzioso aumento dell’attuale stipendio di circa 5,5 milioni di euro netti più bonus. Alaba è un obiettivo dell’Inter, a riguardo si parla di già due incontri a Milano prima del lockdown, ma la società presieduta da Andrea Agnelli avrebbe tutte le carte in regola per insidiare sia i nerazzurri che le pretendenti straniere.

Paratici potrebbe presentare una proposta di 20 milioni cash più il cartellino di Aaron Ramsey, sulla lista delle possibili cessioni e valutato circa 28 milioni di euro. Per i bavaresi, il gallese sarebbe un ottimo profilo in ottica sostituzione del partente Thiago Alcantara.

