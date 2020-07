Calciomercato Inter, colpo Alaba | Dall’accordo alla volontà del Bayern

L’Inter cerca un nuovo rinforzo sulle fasce e punta ad un top player europeo: le dichiarazioni dell’allenatore fanno capire che il club non si arrende

L‘Inter ha già piazzato il primo colpo di mercato assicurandosi Achraf Hakimi dal Real Madrid. Nel frattempo però si lavora ad un altro rinforzo per le fasce dal Bayern monaco. David Alaba l’obiettivo, l’accordo con i nerazzurri e la volontà dei tedeschi.

Calciomercato Inter, accordo con Alaba: ma Flick vuole trattenerlo

L’Inter punta grandi nomi per la prossima stagione. Infatti, dopo aver acquistato uno dei terzini più richiesti sul mercato, Achraf Hakimi, punta un nuovo top player per la fascia. Infatti, i nerazzurri sembrerebbero aver messo gli occhi sul terzino del Bayern Monaco in uscita, David Alaba. Secondo quanto riportato in esclusiva da Ivan Reggiani ai microfoni di ‘Calciomercato.it’, potrebbe esistere già un accordo tra l’entourage di Alaba e la società interista.

Però, come dichiarato dall’allenatore del Bayern, Hans Flick, la volontà del club tedesco sarebbe quella di blindare il calciatore ed evitare che parta. ”Spero di riuscire a convincerlo a rimanere”, queste le parole dell’allenatore a ‘Sky’ al termine della finale di DFB Pokal vinta ai danni del Bayer Leverkusen, con gol proprio di Alaba. In casa nerazzurra si tenta dunque di continuare a puntare sui top player, osservando molto da vicino la situazione del calciatore austriaco con il club tedesco, visto il prossimo anno il contratto del giocatore scadrà.

