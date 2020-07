Juventus, attacco a Sarri | Dura replica contro Capello

Dura critica a Maurizio Sarri da parte di Fabio Capello: attacco via social di Pistocchi a difesa dell’allenatore

Nel mondo del calcio non mancano di certo gli attacchi tra allenatori e giornalisti, come nel caso di Maurizio Pistocchi e Fabio Capello. Arriva infatti via social l’attacco del giornalista di SportMediaset all’allenatore. Criticate le sue dichiarazioni su Guardiola e Sarri.

Juventus,Pistocchi attacca Capello e difende Sarri: ”Stinto come il colore dei suoi capelli”

Il calcio è fatto di attacchi sia dentro che fuori dal campo. Così come successo tra Maurizio Pistocchi e Fabio Capello. L’allenatore nei giorni scorsi aveva criticato il calcio di Maurizio Sarri, attuale allenatore della Juventus, come fatto in passato con Pep Guardiola. Così è intervenuto il giornalista di SportMediaset in difesa del tecnico bianconero e con un duro attacca nei confronti di Capello.

Infatti Maurizio Pistocchi attraverso Twitter ha condiviso un messaggio polemico nei confronti dell’ex allenatore, scrivendo: “Per Capello quello che insegna Sarri non serve a niente. Lo diceva anche di Guardiola, poi qualcuno gli ha spiegato che il problema non è di chi fa 30 passaggi consecutivi, ma chi li consente. Stinto, come il colore dei suoi capelli”. Un messaggio duro che vedremo se riceverà risposta da parte di Fabio Capello.

