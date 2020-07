Juventus, un altro primato per Ronaldo | Non succedeva da 70 anni!

Il goal su punizione di Cristiano Ronaldo non è valso solamente la vittoria contro il Torino, ma anche un record che alla Juventus mancava da 70 anni.

Un’altra vittoria per Juventus nel derby della Mole e un’altra vittoria in cui Cristiano Ronaldo ha lasciato il suo marchio. Il cammino dei bianconeri da quando è tornata la Serie A è stato perfetto, con quattro successi su quattro partite. Nel match odierno contro il Torino, poi, la Juventus ha festeggiato due record. Il primo lo ha raggiunto Buffon che, con 648 partite, è diventato il giocatore con il maggior numero di presenze in Serie A ed il secondo appartiene a ‘CR7’.

Juventus, 25 gol in Serie A per Ronaldo | Il primo dopo Sivori

Contro il Torino Cristiano Ronaldo ha sfatato un tabù che lo tormentava dal suo arrivo alla Juventus, riuscendo a segnare il suo primo goal su punizione. Una rete che, oltre alla vittoria, sancisce anche l’ennesimo record del portoghese: 25 gol in questo campionato. Per risalire all’ultima volta che un bianconero è riuscito a segnare 25 reti in una singola edizione di Serie A, come riportato dai dati ‘Opta’, bisogna andare nella stagione 1960/61. Quell’anno fu Omar Sivori ha raggiungere una tale cifra di goal. Un’argentino dal piede fatato, come l’attuale compagno di reparto di Cristiano Ronaldo in bianconero.

Sorride Maurizio Sarri, che si gode un ‘CR7’ super prolifico: in campionato sono 25 reti in 26 gare per l’asso portoghese. Ad otto giornate dal termine ed a soli 4 goal di distanza da Immobile, Cristiano Ronaldo continua ad ambire per il titolo di capocannoniere del campionato italiano. Famelico, il numero ‘7’, come la Juventus. Il nome di Cristiano Ronaldo è scolpito sempre di più nella storia della ‘Vecchia Signora’.

