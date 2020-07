La Roma continua a sognare il super colpo Edinson Cavani in vista della riapertura del calciomercato: l’intermediario esce allo scoperto

In attesa del big match che vedrà i giallorossi ospiti del Napoli al San Paolo, in casa Roma tiene banco il sogno Cavani. La piazza romanista non smette di sperare nell’arrivo nelle prossime settimane del ‘Matador’, ormai in uscita dal Psg nel calciomercato estivo. Un affare che svela ulteriori dettagli emersi dalle parole dell’intermediario Gaston Fernandez.

Calciomercato Roma, sogno Cavani: parla l’intermediario

Intervenuto ai microfoni di ‘Ovacion‘, l’intermediario Gaston Fernandez ha chiarito i dettagli di quello che sarebbe il colpo dell’estate: Edinson Cavani alla Roma. “Il gruppo che starebbe pensando di acquistare Cavani mi ha chiesto di inviare una proposta all’agente di Cavani (il fratello Walter Guglielmone)”.

Parole importanti che trovano riscontri, però, ad una sola condizione: “Tutto dipenderà se quel gruppo acquisirà o meno la Roma, in caso positivo hanno il desiderio di portare Cavani in giallorosso“. Trattativa che al momento si limiterebbe a dei semplici sondaggi esplorativi, come riportato da ‘Calciomercato.it‘.

Al momento infatti l’operazione Cavani (nel mirino anche dell’Inter) non sarebbe alla portata della Roma e per la quale, dunque, sarà assolutamente decisivo l’eventuale passaggio di proprietà.

