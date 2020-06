Ufficializzato lo scambio con il Barcellona tra Arthur e Pjanic, la Juventus non si accontenta: due giocatori del Chelsea nel mirino con contropartita

La Juventus mette a segno il primo colpo di mercato attraverso lo scambio con il Barcellona tra Arthur e Pjanic. I bianconeri però sembrerebbero non volersi accontentare e puntano un centrocampista ed un terzino dal Chelsea. Si lavora al doppio colpo dai ‘blues’ con l’inserimento di una contropartita nella trattativa.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, club nel caos | Juventus all’assalto: cash e scambio!

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, vecchie ‘ruggini’ Pjanic-Barcellona | Lo spogliatoio insorge

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: Paratici beffa il Barcellona

Calciomercato Juventus, Jorginho ed Emerson nel mirino: contropartita Douglas Costa nell’affare

Il calciomercato della Juventus è entrato nel vivo ed i bianconeri continuano a puntare ai migliori talenti in circolazione per la prossima stagione. A centrocampo non basta l’arrivo di Arthur dal Barcellona e si cerca un nuovo rinforzo per la zona centrale. Così Fabio Paratici sembrerebbe puntare il mirino in casa Chelsea. Sulla lista dei possibili acquisti ci sarebbe sia Jorginho che Emerson Palmieri, che sono da tempo due obiettivi della società juventina e che servirebbero a rinforzare due reparti importanti.

Il piano della Juventus sarebbe di offrire alla squadra di Frank Lampard 36 milioni più Douglas Costa come contropartita. Un’offerta sicuramente molto allettante per il club di Londra, che oltre ad una parte cash andrebbe ad accogliere un top player come il brasiliano. Dall’altra parte invece, la Juventus potrebbe completare il centrocampo con l’ex Napoli e rinforzare la zona più in difficoltà in questa stagione ovvero le fasce difensive. Vedremo se l’offerta bianconera sarà quella giusta per mettere a segno il doppio colpo dal Chelsea.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Simeone si defila | Lotta in Serie A per il top player