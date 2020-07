Maurizio Sarri continuerà nella sua avventura alla guida della Juventus per centrare gli obiettivi prefissati: in futuro c’è l’idea avvincente, come Guardiola!

La Juventus continua a vincere in Serie A per cercare di consolidare ancora una volta il primato in classifica. Maurizio Sarri, poi, penserà alla Champions League, in programma ad agosto, per provare a regalare una gioia a tutto l’ambiente bianconero. Non sarà facile, ma è lecito concentrare tutte le forze per arrivare al successo. In caso di esito positivo, l’allenatore toscano continuerà la sua gestione a Torino dopo un’annata tra alti e bassi. Il suo futuro resta sempre in bilico con l’idea Pirlo che inizia ad essere presente.

Calciomercato Juventus, Pirlo per il futuro

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport Andrea Pirlo potrebbe essere fin da subito l’allenatore dell’Under 23 bianconera per emulare, per certi versi, il percorso di Zinedine Zidane e Pep Guardiola, partiti come tecnici proprio nelle giovanili rispettivamente di Real Madrid e Barcellona prima del loro successo incredibile. Così lo stesso allenatore bresciano potrebbe iniziare con la formazione che milita in Serie C, reduce dal successo in Coppa Italia, prima del suo passaggio in Prima squadra.

E così dopo l’avvento di Maurizio Sarri la dirigenza della Juventus potrebbe programmare insieme a Pirlo il futuro in prima squadra con un progetto davvero avvincente per gli anni a seguire. L’ex centrocampista della Nazionale italiana non vede l’ora di iniziare la nuova avventura dopo aver conseguito il patentino da allenatore. Inoltre, l’Under 23 avrà un impianto vero e proprio che sorgerà vicino all’Allianz Stadium nei prossimi due anni.

Ormai ci siamo: manca soltanto l’ufficialità prima di intraprendere il nuovo percorso alla Juventus.

