Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: Paratici beffa il Barcellona

La Juventus è attiva sul calciomercato e dopo Arthur prepara un altro colpo importante. Si avvicina l’attaccante da 50 milioni di euro

La Juventus è pronta a vivere un finale di stagione infuocato per provare a cancellare le due sconfitte già subite in Supercoppa Italiana e Coppa Italia. I bianconeri non hanno ancora vinto trofei in questa stagione e dovranno dare il tutto per tutto in Serie A e in Champions League per rendere indimenticabile una stagione fin qui negativa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte lo ‘fa fuori’ | Addio immediato

La compagine allenata da Maurizio Sarri ha impressionato poche volte e il famoso ‘bel gioco’ si è visto raramente in questi mesi di stagione. Probabilmente c’è bisogno di una rosa più adatta allo stile di gioco richiesto dall’attuale tecnico e per questo il prossimo calciomercato potrebbe rivelarsi fondamentale.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Paratici lo soffia al Milan | Matuidi e Bernardeschi sul piatto

Calciomercato Juventus, Osimhen si avvicina: affare da 50 milioni di euro

Fabio Paratici è al lavoro per acquistare i rinforzi e, dopo Arthur, si valuta l’ingaggio di un nuovo attaccante. Al momento l’unica prima punta vera presente in rosa è Gonzalo Higuain e per questo ci vogliono nuovi colpi per dare più materiale a Maurizio Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, un ex Milan nel mirino | Servono 25 milioni!

Secondo quanto riportato da Don Balon, i bianconeri sarebbero vicini all’attaccante Victor Osimhen, classe 1998 di proprietà del Lille. Su di lui ci sono anche Manchester United, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcellona e Real Madrid, ma dalla Spagna fanno sapere che la sua prossima squadra dovrebbe essere la ‘Vecchia Signora’, che sarebbe disposta a pagarlo 50 milioni di euro.

Sarebbe un grande colpo sia per il presente che per il futuro, visto che Osimhen ha realizzato 18 reti in 38 presenze in questa stagione e ha ancora ampi margini di crescita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, nuovo affare ‘alla Lukaku’ | Cifre da capogiro

Calciomercato, Guardiola a caccia in Serie A | 85 milioni!