Juventus, Inter e Roma preparano una lotta tutta italiana per il bomber. L’Atletico Madrid si defila: può tornare in Serie A!

Da quando Fabio Paratici e Beppe Marotta si sono separati, gli attuali dirigenti di Juventus e Inter rispettivamente si sono già scontrati più volte sul calciomercato da un anno a questa parte. Le due società sono da sempre rivali e si sono contese anche lo scudetto per diversi mesi, ora i nerazzurri sembrerebbero defilati ma le sfide continuano per l’acquisto dei big.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte lo ‘fa fuori’ | Addio immediato

Un anno fa la ‘Beneamata’ ebbe la meglio per quanto riguarda Romelu Lukaku mentre i bianconeri hanno superato l’Inter a dicembre per l’acquisto di Dejan Kulusevski. Ora ci sono tanti obiettivi in comune tra le due società e sono previsti nuovi duelli importanti nella prossima sessione di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Paratici lo soffia al Milan | Matuidi e Bernardeschi sul piatto

Calciomercato, l’Atletico Madrid abbandona la pista Cavani: è lotta tra Juventus, Inter e Roma

Un nome conteso da entrambe le società sembrerebbe Edinson Cavani, in scadenza di contratto con il Paris-Saint Germain. Sia Juventus che Inter hanno bisogno di una prima punta vera, i bianconeri hanno solo Gonzalo Higuain al momento mentre i nerazzurri potrebbero perdere Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, un ex Milan nel mirino | Servono 25 milioni!

Secondo quanto riportato da AS, per l’attaccante uruguaiano sembrerebbe esserci una concorrente in meno. Dalla Spagna, infatti, fanno sapere che l’Atletico Madrid si sarebbe allontanato dalla pista che porta a Edinson Cavani e ora potrebbe esserci una lotta tutta italiana tra Juventus, Inter e Roma.

I giallorossi sembrerebbero in vantaggio ma nei prossimi giorni può ancora succedere di tutto. In ogni caso il destino di Cavani sembra essere rivolto verso la Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, nuovo affare ‘alla Lukaku’ | Cifre da capogiro

Calciomercato, Guardiola a caccia in Serie A | 85 milioni!