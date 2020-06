La Juventus vuole continuare ad essere protagonista in sede di mercato con acquisti davvero entusiasmanti: caos nel club, pronto l’assalto decisivo

In casa Valencia è arrivato il caos. Dopo la sconfitta nel derby contro il Villarreal è arrivato l’esonerato dell’allenatore spagnolo Albert Celades. Dopo l’eliminazione in Champions League nel doppio confronto con l’Atalanta, la squadra spagnola si trova momentaneamente all’ottavo posto in Liga. L’ex Ct della Spagna Under 21 è stato così sollevato dall’incarico, al suo posto subentrerà Salvador González ‘Voro‘. La Juventus potrebbe guardare proprio in casa del Valencia per un giovane top player con un’offerta davvero convincente.

Calciomercato Juventus, sprint per Ferran Torres

Come svelato dal programma di Onda Cero, El Transistor, la Juventus potrebbe provare l’assalto decisivo per il talentuoso esterno offensivo del Valencia, Ferran Torres, che il club spagnolo non riuscirà a blindare a partire dalla prossima stagione dopo il caos avvenuto nelle ultime ore dopo la sconfitta nel derby con il Villarreal.

La società bianconera potrebbe così provare a chiudere l’affare in tempi brevi regalando a Maurizio Sarri un giocatore di sicuro avvenire. Classe 2000, lo spagnolo originario di Foios ha collezionato 40 presenze complessive condite da sei gol e ben sette assist vincenti ai propri compagni. La possibile offerta della Juventus potrebbe essere formulata sulla base di 35 milioni più il terzino brasiliano Danilo, uno dei flop dello scorso mercato e che magari potrebbe essere entusiasta di tornare in Spagna dopo l’esperienza al Real Madrid.

Il club bianconero potrebbe così chiudere l’affare Ferran in tempi brevi dopo il colpo Arthur a centrocampo.

