Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, non sembra più contento del suo talentuoso giocatore: pronta la cessione, idea di scambio con la Juventus!

Al termine della stagione potrebbe arrivare anche una cessione eccellente in casa Real come svelato il portale spagnolo “Don Balon“. Il presidente Florentino Perez si sarebbe stufato della situazione intorno al talentuoso belga, Edin Hazard, pagato per ben 100 milioni dal Chelsea e reduce da una stagione da dimenticare con numerosi infortuni che l’hanno tenuto lontano dal terreno di gioco per tanti mesi. E così una sua cessione per la stessa cifra non è da trascurare.

Calciomercato Juventus, idea scambio Hazard-Dybala

Così la Juventus potrebbe essere molto interessata al talentuoso esterno offensivo belga, in grado di essere mortifero nell’uno contro uno. Hazard conosce già Sarri durante l’avventura condivisa proprio al Chelsea nella scorsa stagione: così i due potrebbero ritrovarsi questa volta a Torino.

Infine, potrebbe nascere improvvisamente l’idea di scambio con l’attaccante argentino della Juventus, Paulo Dybala, da sempre l’oggetto dei desideri dell’allenatore francese Zinedine Zidane. Il tecnico delle “merengues” darebbe il suo ok per lo scambio davvero entusiasmante che accontenterebbe i due top club europei.

Il club bianconero resta così sempre protagonista sul fronte mercato cercando di fiutare l’affare perfetto in vista della prossima stagione.

