Calciomercato Juventus, Hakimi-Inter | Super ‘risposta’ dei bianconeri

In casa Inter si è messo a segno un colpo importante con l’acquisto di Achraf Hakimi: la Juventus risponde con l’obiettivo dalla Germania

Il derby d’Italia tra Juventus ed Inter non si ferma mai e continua anche fuori dal rettangolo di gioco. Le due società si sfidano anche a colpi di mercato infatti. Così dopo che i nerazzurri hanno chiuso il colpo Hakimi dal Real Madrid, i bianconeri non vogliono restare a guardare. Pronta la risposta juventina con l’obiettivo dalla Bundesliga.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa | “Offerta milionaria!”

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, visite mediche per Arthur e Pjanic | Le ultime

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, jolly Ramsey per il post Higuain | I dettagli

Calciomercato Juventus, i bianconeri rispondono al colpo Hakimi: obiettivo Alaba

In questi giorni si è lavorato molto in chiave calciomercato sia in casa Juventus che in casa Inter. I nerazzurri sono così riusciti a raggiungere l’accordo con il Real Madrid per mettere a segno il primo colpo di mercato, ovvero l’arrivo di Achraf Hakimi. Il terzino marocchino infatti arriverà alla corte di Antonio Conte per 40 milioni di euro più 5 milioni di bonus e la prossima settimana potrebbe già effettuare le visite mediche. Così i bianconeri vorrebbero subito rispondere ai rivali interisti, provando subito il colpaccio. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, Fabio Paratici starebbe tentando il colpo David Alaba dal Bayern Monaco.

Il terzino austriaco è da tempo nel mirino dei bianconeri e ad oggi i rapporti con la squadra bavarese non sarebbero dei migliori, con il rinnovo che ancora non è giunto. Per questo motivo i bianconeri sarebbero pronti a sferrare l’assalto per il terzino e rispondere al colpo per la retroguardia dell’Inter. L’ostacolo maggiore però sembrerebbe essere proprio il Bayern Monaco per la Juventus, che vorrebbe comunque proporre il rinnovo al calciatore per cercare di blindarlo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, esonero Sarri | Spunta la data!