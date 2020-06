Calciomercato Inter, Hakimi più vicino | Parla il ds, ma giallo clausola

L’Inter continua a muoversi molto bene sul mercato, cercando di assicurarsi un talento del Real Madrid: gli spagnoli pensano ad alcuni diritti sul giocatore

L’Inter sembrerebbe molto vicina ad un grande colpo di mercato. Infatti il calciatore tanto desiderato da Antonio Conte potrebbe arrivare nel mercato estivo. Nerazzurri che superano la concorrenza di molti club europei. Ma il Real Madrid stare pensando ad alcune opzioni da mantenere sul giocatore uscente.

Calciomercato Inter, conferme su Hakimi: il Real Madrid però pensa ad alcune clausole

Per l’Inter potrebbe arrivare il primo grande colpo di mercato. Infatti i nerazzurri continuano a seguire il terzino del Real Madrid ed in prestito al Borussia Dortmund, Achraf Hakimi. Il calciatore marocchino piacerebbe molto ad Antonio Conte e nelle ultime ore una delle pretendenti si sarebbe fatta indietro. Infatti i tedeschi del Dortmund, come dichiarato ufficialmente dal ds Zorc a ‘Sky Germania’, hanno deciso di tirarsi fuori dalla corsa al terzino poiché il prezzo per loro è troppo alto. Inter dunque sempre più in pole position per il terzino del Real. La società di Florentino Perez però starebbe pensando di inserire alcune clausole nell’accordo con i nerazzurri.

Infatti, come riportato da ‘Diario Gol’, i blancos vorrebbero inserire una clausola per riprendere il marocchino e un’altra per garantirsi una percentuale di guadagno in caso di rivendita del giocatore da parte dell’Inter. Mentre secondo quanto riportato da ‘Sky Italia’, non sarà inserito nessun diritto di recompra da parte del Real Madrid nel contratto per il trasferimento nella Milano interista del giocatore. Una cosa sembrerebbe essere comunque sempre più certa, Hakimi si avvicina sempre di più ad approdare alla corte di Antonio Conte.

