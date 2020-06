Calciomercato Inter, ancora in panchina | Scoppia il ‘caso’

L’Inter vuole rialzarsi dopo il pareggio beffardo con il Sassuolo. Nonostante l’assenza di Skriniar, In arrivo un’altra bocciatura per il difensore

È iniziata ieri la 28^ giornata di Serie A, che è stata aperta con la gara tra Juventus e Lecce terminata 4-0 in favore dei bianconeri. L’Inter invece scenderà in campo domani sera a Parma e proverà a rialzarsi dopo il 3-3 rimediato in casa con il Sassuolo e cercherà di non far pesare troppo l’emergenza difensiva per via dell’assenza di Skriniar, squalificato per tre giornate.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, addio clamoroso | La Champions chiude il cerchio

Calciomercato Inter, D’Ambrosio sempre più nell’ombra: in panchina anche a Parma

Nonostante le difficoltà e le indisponibilità, non sarà ancora il momento di far giocare Danilo D’Ambrosio. Il tecnico Antonio Conte dovrebbe schierare Diego Godin e lasciare ancora una volta in panchina il calciatore classe 1988.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Bernardeschi e Rabiot | Paratici si espone!

D’Ambrosio è stato un jolly intoccabile a inizio stagione mentre ora è ormai una riserva ed è l’ultimo nelle rotazioni in difesa. A centrocampo invece potrebbe giocare nuovamente Gagliardini, mentre in avanti dovrebbe tornare Lautaro Martinez.

Sicuramente non rivedremo il turnover che ha fatto male con il Sassuolo, ma ancora una volta non ci sarà D’Ambrosio nonostante la squalifica di Skriniar.

Probabili formazioni Parma-Inter

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kurtic, Hernani, Kucka; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All.D’Aversa.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, possibilità di vedere le partite in chiaro | Annuncio di Spadafora

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All.Conte.

ARBITRO: Maresca di Napoli.