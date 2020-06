In casa Juventus prosegue la caccia ai rinforzi di spessore da regalare a Sarri nel calciomercato estivo: possibile rischio beffa per il bomber

La Juventus tornerà in campo questa sera per la sfida contro il Lecce. Una gara che rischia di decretare un colpo importante nella corsa al tricolore, dopo i passi falsi di Inter e Lazio. Dal campo al calciomercato, sembrerebbe vivere un arresto la strada che porta al colpo in attacco. L’Atletico Madrid prova a superare Paratici e a piazzare l’affare: c’è l’offerta del club spagnolo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘bomba’ dalla Spagna | Arthur propone il colpo shock!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, vuole lasciare l’Inghilterra | Scambio stellare con Guardiola!

Calciomercato Juventus, tentazione dalla Spagna: c’è l’Atletico

L’Atletico Madrid potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al club bianconero, nella corsa al prossimo bomber che erediterà il posto di Higuain. I ‘Colchoneros’, secondo quanto riportato da ‘AS‘, si sarebbero fatti avanti concretamente per Arek Milik. La punta polacca, in scadenza nel 2021 con il Napoli, è tra i nomi preferiti del ds degli spagnoli Andrea Berta. Nelle scorse ore vi sarebbe anche stato un colloquio in videoconferenza tra il dirigente dell’Atletico, Milik ed il suo procuratore. Offerta importante all’ex Ajax che, in caso di trasferimento in Liga, raddoppierebbe l’attuale ingaggio percepito in Campania.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Sarebbero ben 5 i milioni netti all’anno garantiti dall’Atletico, con Milik che non disdegnerebbe l’avventura con la maglia del top club spagnolo. Il problema restano le richieste del patron degli azzurri, Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli non accetterà Diego Costa come contropartita e continua a rimanere fermo su una richiesta decisamente importante per il classe 1994. Per strapparlo alla squadra di Gattuso servirà una cifra tra i 40 ed i 50 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, rinnovo a sorpresa | Sfuma l’obiettivo

Situazione in divenire, la Juventus è avvisata: Simeone e l’Atletico Madrid hanno intenzione di portare Milik in Spagna.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, sorpasso alla Juventus | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Paratici scatenato | Ufficialità a giorni