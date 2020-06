Dunque, stando a quanto rivelato dal giornalista Luca Momblano, nel corso di uno streaming sui canali social di ‘Juventibus’, ha rivelato che Gabriel Jesus è in cima alla lista dei desideri di Paratici: la Juventus sarebbe pronta ad imbastire uno scambio con il Manchester City, godendo degli ottimi rapporti maturati durante l’ultima trattativa che ha coinvolto Cancelo e Danilo. La pedina di scambio sarebbe Douglas Costa, calciatore che può interessare Guardiola per caratteristiche e ruolo. I bianconeri restano fiduciosi, forti di avere in mano il potenziale sì del calciatore, anche se la concorrenza si preannuncia spietata. Gabriel Jesus, infatti, avrebbe messo in allerta parecchi top club: vorrebbe lasciare l’Inghilterra per un campionato latino, come quello spagnolo o italiano.

Occhio dunque all’asse Torino-Manchester: dopo quasi un anno, Juve e City potrebbero tornare protagoniste del mercato.