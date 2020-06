Clamorosa suggestione in casa Juventus in vista del calciomercato estivo: Arthur può proporre un clamoroso rinforzo

In casa Juventus continua la corsa al tricolore con il match di stasera contro il Lecce che potrebbe spingere gli uomini di Sarri a +7 sulla Lazio. Dal campo al calciomercato, incassato il colpo Arthur con Pjanic che finirà al Barcellona, durante l’estate potrebbe prendere vita una pista clamorosa. Paratici lavorerebbe ad un colpo da sogno: lo consiglia proprio il brasiliano Arthur.

Calciomercato Juventus, colpo da sogno: decisivo Arthur

Un colpo in mediana per accontentare Sarri. Arthur va a colmare la partenza di Pjanic che, nel percorso inverso, vestirà la maglia del Barcellona. Il brasiliano, però, secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘, rischia di essere più decisivo di quanto sembri per la Juventus 2020/21. Il 23enne di Goiania, in caso di sempre più probabile addio di Cristiano Ronaldo alla ‘Vecchia Signora‘, avrebbe in mente un sostituto a dir poco clamoroso: Neymar. L’attaccante verdeoro è da tempo nel mirino dei top club europei e ha manifestato più volte la volontà di salutare Parigi.

Il Barcellona lo ha posto da tempo come il grande obiettivo per l’estate 2020 ma la possibile mediazione di Arthur potrebbe avvicinare l’ex blaugrana alla Juventus. Non solo l’addio al Barcellona ma anche uno scippo non di poco conto, in ottica futura. Arthur, i cui rapporti con Messi sono andati deteriorandosi dopo l’ultima amichevole tra Argentina e Brasile, farà di tutto per convincere ‘O Ney’ a trasferirsi a Torino. Il rapporto tra i due brasiliani è eccellente, sono grandi amici, ma ci sarà da fare i conti con il Psg.

Il club di Al-Khelaifi vuole incassare più di 130 milioni di euro, cifra che i bianconeri potrebbero coprire vista l’importanza dell’attaccante dei parigini. Situazione in divenire, Arthur ha proposto Neymar alla Juventus: adesso la palla passa alla stella del Psg.

