Calciomercato Juventus e Inter, rinnovo a sorpresa | Sfuma l’obiettivo

Dopo averlo seguito per diverso tempo, Juventus e Inter si allontanano dal calciatore che ha trovato a sorpresa l’accordo per il rinnovo

La Serie A è tornata ormai da due settimane e la lotta per conquistare il primo posto ha riservato dei colpi di scena ma è ancora tutto aperto. La Juventus ora ha un vantaggio di quattro punti sulla Lazio, mentre l’Inter occupa la terza posizione e, dopo un grande inizio di stagione, è lontana ora ben otto punti dalla vetta.

I nerazzurri però continuano a lottare con i bianconeri almeno per quanto riguarda il calciomercato, dove ci sono diversi obiettivi in comune che potrebbero aprire nuovi duelli. In passato Fabio Paratici e Beppe Marotta si sono già sfidati in più occasioni e potrebbero essere un’estate di fuoco per altre battaglie di mercato.

Calciomercato Juventus e Inter, salta Kurzawa: in arrivo il rinnovo con il PSG

Un calciatore che piace a entrambi, però, potrebbe non approdare in Serie A. Si tratta dell’esterno difensivo Layvin Kurzawa, che è in scadenza con il PSG e nelle ultime settimane è stato seguito sia dalla Juventus che dall’Inter per il futuro.

Secondo quanto riportato da FootMercato.net, però, il francese dovrebbe rinnovare con il Paris-Saint Germain per i prossimi quattro anni. Ad accelerare le trattative per il rinnovo del terzino sinistro, che arriva un po’ a sorpresa, è stata la cessione di Meunier al Borussia Dortmund.

Il club francese, dunque, avrebbe deciso di proseguire con Kurzawa e Inter e Juventus dovrebbero ora fiondarsi su altri terzini.

