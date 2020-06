L’Inter continua ad essere alla ricerca del sostituto di Lautaro Martinez per la prossima stagione: un obiettivo però sembrerebbe essere vicino al rinnovo

Il calciomercato dell’Inter girerà per gran parte intorno ai movimenti di Lautaro Martinez ed al fatto che se dovesse partire bisognerà trovare un degno sostituto. Uno degli attaccanti seguiti da tempo dai nerazzurri e voluti da Conte però sembrerebbe essere sempre più lontano. Il bomber infatti pensa al prolungamento di contratto con la propria squadra.

Calciomercato Inter, Dzeko si allontana: si pensa al prolungamento di contratto con la Roma

In casa Inter si lavora per trovare un attaccante per la prossima stagione. Continua il corteggiamento del Barcellona a Lautaro Martinez, così i nerazzurri sono in cerca di un bomber per il prossimo anno. A lungo la società interista ha guardato con interesse all’attaccante della Roma, Edin Dzeko, desiderato fortemente da Antonio Conte In particolar modo nella scorsa finestra estiva di calciomercato, quando il bosniaco fu davvero vicino a trasferirsi a Milano, tutto bloccato poi per ragioni economiche. Ecco così che dopo altri nuovi accostamenti del bomber all’Inter, l’obiettivo potrebbe definitivamente sfumare.

Infatti, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la società giallorossa vorrebbe prolungare il contratto del numero nove fino al 2023. Una decisione che probabilmente è stata presa anche in virtù delle difficoltà economiche attuali del club capitolino, che perdendo Dzeko difficilmente riuscirebbe a sostituirlo degnamente. Così la Roma vorrebbe affidare per altri anni le chiavi dell’attacco ad Edin Dzeko, ormai capitano da quando c’è Fonseca ed ancora in grado di regalare molti gol ai giallorossi. Sfumerebbe così un’obiettivo per il reparto avanzato dell’Inter, che continuerà a cercare altrove il nuovo bomber.

