Calciomercato Inter, Marotta gli dice addio | Firma UFFICIALE

Calciomercato Inter, Thomas Meunier è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund: arriva anche l’ufficialità del club tedesco

In un calciomercato completamente ristrutturato per cifre e costumi dall’emergenza pandemica, un parametro zero come Thomas Meunier avrebbe potuto fare comodo a tante squadre di prima fascia. Anche in Italia, dove l’Inter di Conte e Marotta è stato uno dei club più interessati al terzino belga. Tuttavia, l’interesse dei nerazzurri non è bastato: il Borussia Dortmund è la squadra che ha battuto tutti sul tempo, chiudendo l’affare in tempi brevi e annunciandone oggi l’ufficialità.

Niente Inter per Meunier, UFFICIALE la firma con il Borussia Dortmund

“Thomas Meunier è un giocatore che ha provato il suo valore ai livelli più alti del calcio europeo, militando in Champions League e nella Nazionale belga per un lungo periodo di tempo. Ci darà un contributo importante con la sua esperienza”: così il DS del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha dato il benvenuto all’ex terzino del Paris Saint-Germain attraverso un comunicato ufficiale. “Non vedo l’ora di cominciare – ha replicato Meunier nella sua prima intervista da giallonero – Qui giocano esattamente lo stile di calcio che preferisco. I tifosi sono fantastici, sono felice di poter vestire questi colori e incontrare nuovamente i miei compagni di nazionale, Witsel ed Hazard”.

Niente Italia, dunque, per il belga: Juventus e Inter (soprattutto) avevano sondato la pista con il suo entourage, senza mai affondare il colpo.

