Sfida di mercato tra Inter e Juventus, ma a godere è il Benfica: strappato il giovane obiettivo ai due top club italiani. Sfuma Kostov

Il duello in campionato è stato, per buona parte della stagione, di altissimo livello. Ora l’Inter sembra fuori dai giochi, almeno temporaneamente, per la corsa scudetto, con la Lazio vera antagonista dei bianconeri. La lotta a distanza tra il ‘biscione’ e la ‘vecchia signora’ però non muore mai sul piano del calciomercato. obiettivo in comune, stavolta, un giovane difensore. Si tratta di Kaloyan Kostov, classe 2004 proveniente dallo Septemvri Sofia. Entrambi i club, come riportato da gong.gb, avrebbero manifestato interesse per il calciatore.

Kostov al Benfica, niente da fare per Inter e Juventus

Per entrambi, però, arriva la beffa dal Portogallo. Il Benfica, infatti, avrebbe praticamente strappato via l’obiettivo dalle due italiane. Il talentuoso difensore avrebbe dunque già firmato un contratto con i portoghesi. Il sedicenne bulgaro non raggiungerà, così, l’Italia. Juventus ed Inter, costantemente alla ricerca di giovani per rendere forte il vivaio e progettare un grande futuro, dovranno ora spostare il proprio mirino verso altri profili per il ruolo di difesa.

Il giovane Kaloyan Kostov non sarà nè bianconero nè nerazzurro. A partire dalla prossima estate si confronterà con il calcio portoghese, dove dovrà dimostrare col tempo tutto il proprio valore.

