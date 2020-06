Calciomercato Inter, Conte nei guai | No all’Europa League

L’Inter vuole continuare ad essere protagonista in Serie A dando filo da torcere a Juve e Lazio, ma Conte potrebbe perdere due giocatori in vista dell’Europa League

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Napoli, l’Inter è tornata a vincere nel recupero di Serie A contro la Sampdoria con le reti dei soliti Lukaku e Lautaro. L’allenatore nerazzurro, Antonio Conte, ha svelato che la formazione nerazzurra cercherà di mettere in difficoltà le big d’Italia rosicchiando punti importanti in vista dello Scudetto. In vista dell’Europa League, in programma ad agosto, lo stesso tecnico leccese potrebbe perdere due giocatori.

Calciomercato Inter, verso l’addio Sanchez e Moses

Come svelato da Sky Sport ci sarebbero diversi problemi in casa nerazzurra per trattenere i due calciatori dell’Inter Alexis Sanchez e Victor Moses. I due resteranno fino al termine del campionato, ma Chelsea e Manchester United potrebbero richiamarli ad agosto senza dare loro la possibilità di giocare l’Europa League con la compagine italiana.

Per Conte potrebbero arrivare così altri problemi per il futuro, ma l’allenatore nerazzurro è molto concentrato sul campionato per cercare di dare filo da torcere a Juve e Lazio. L’obiettivo dell’Inter è quello di essere protagonista in Serie A per poi ambire a palcoscenici importanti in campo europeo.

Non finiscono mai i problemi per l’Inter. Dopo i vari infortuni delle ultime ore con Sensi e Brozovic ai box, ecco altre noie fuori dal terreno di gioco per Conte.

