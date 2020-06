Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Pjanic-Arthur salta, rischio multa

Sembra ormai raggiunto l’accordo tra Juventus e Barcellona per lo scambio che coinvolge Pjanic e Arthur. Dalla Spagna però mettono tutto in dubbio

Questa sera la Juventus scenderà in campo alle ore 21.45 per giocare contro il Lecce e cercare di consolidare il primo posto in Serie A, con la Lazio che è attualmente distante quattro punti e l’Inter ben otto lunghezze. Nel frattempo la società lavora per programmare il futuro e muoversi in anticipo sul calciomercato.

Il primo grande affare dei bianconeri sembrerebbe essere quello riguardante lo scambio con il Barcellona, che porterebbe Arthur Melo ai bianconeri e Miralem Pjanic più 10 milioni circa di conguaglio in favore dei catalani. L’affare sembra vicino e le prossime ore potrebbero essere decisive per l’ufficialità. Dalla Spagna, però, spunta una problematica.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: rischia di saltare Arthur-Pjanic

Secondo quanto riportato da Don Diario, potrebbero sorgere problemi in quanto la Juventus è una società quotata in borsa. I bianconeri – come riferito dalla Spagna – potrebbero essere sanzionati per frode illegale nel mondo degli affari, violando così la legge 15/2007 del 3 luglio.

Se un club di Serie A decidesse di denunciare, potrebbero arrivare le verifiche del caso e poi eventualmente una sanzione. In questo caso si sospenderebbe la trattativa con il Barcellona e Arthur e Pjanic potrebbero anche restare nelle proprie squadre. Intanto nelle prossime ore il brasiliano è atteso a Torino per le visite mediche.

Molto difficile che il tutto salti, ma dalla Spagna lanciano l’allarme riguardo lo scambio che potrebbe diventare ufficiale a breve.

