Calciomercato Inter, svolta Kumbulla | C’è l’incontro!

Potrebbe essere quella odierna la giornata decisiva per il destino di Marash Kumbulla, tra i profili nel mirino dell’Inter per il calciomercato estivo

Non è un momento semplice per l’Inter di Antonio Conte. Il pari beffa e la stangata arrivata da poco dal giudice sportivo complicano i piani scudetto della società meneghina. In attesa di scendere nuovamente in campo per la sfida con il Parma, il club di Zhang è al lavoro in ottica calciomercato con il nome di Kumbulla da tempo nel mirino di Marotta. Svolta in arrivo per il futuro del centrale albanese.

Inter, incontro per Kumbulla: le ultime

Un futuro lontano da Verona ma che molto difficilmente sarà all‘Inter. Starebbe infatti per sfumare la pista nerazzurra per Marash Kumbulla, difensore albanese classe classe 2000. La Lazio, ed in prima persona il presidente biancoceleste Claudio Lotito, avrebbe spinto sull’acceleratore per chiudere l’affare.

E’ previsto infatti per oggi un incontro tra il patron dei capitoli e quello del Verona, Setti. Un incontro che potrebbe dunque dirottare il destino di Kumbulla, da tempo in orbita Inter. Lotito è fiducioso e vuole chiudere il colpo che regalerebbe ad Inzaghi il 20enne per la stagione 2020/21.

Kumbulla, cresciuto nel settore giovanile dell’Hellas Verona, ha collezionato in questa stagione 21 presenze ed 1 rete.

