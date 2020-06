L’Inter intende colmare il gap con le altre big d’Europa cercando di arrivare a top player di assoluto valore: spunta un profilo incredibile, sogno di Conte!

Saranno mesi davvero ricchi di programmazione in casa Inter. Tra le delicate sfide di Serie A e le numerose trattative di calciomercato in vista della prossima stagione, la società nerazzurra vorrebbe colmare il gap con le altre big d’Europa. L’amministratore delegato, Beppe Marotta, è sempre al lavoro per trovare soluzioni davvero vantaggiose per rinforzare la rosa di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, Hakimi il sogno per la fascia destra

Come svelato in esclusiva dal giornalista spagnolo, Edu Aguirre, molto vicino all’ambiente del Real Madrid, durante la puntata di ieri de El Chiringuito TV, ha svelato che al 90% il terzino di proprietà delle merengues, reduce dal prestito biennale al Borussia Dortmund, Achraf Hakimi, non vestirà la maglia dei “blancos”. Finora non sono arrivate chiamate dalla dirigenza e così con a destra l’esperto Carvajal, fedelissimo di Zidane, il marocchino potrebbe non avere il posto da titolare assicurato.

Attualmente il talentuoso giocatore del Real avrebbe tre offerte davvero vantaggiose: Bayern Monaco, Manchester City e Inter. Tra le tre big d’Europa, lui ha scelto di vestire la maglia nerazzurra volando così in Italia dopo esser stato protagonista in Bundesliga. Il Real Madrid lo valuta intorno ai 60 milioni, ma l’affare resta complicato anche se l’ad Marotta intrattiene ottimi rapporti con il presidente Florentino Perez.

Antonio Conte continua a sognare per rinforzare soprattutto una delle fonti di gioco autentiche, ossia le corsie laterali, con giocatori di assoluto valore europeo.

