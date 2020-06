Calciomercato Inter, svolta clamorosa | Hakimi ad un passo! Cifre e dettagli

Colpaccio dell’Inter, trattativa in fase di chiusura con il Real Madrid. I nerazzurri portano a casa il terzino per 40 milioni di euro. Arriva Hakimi

Dopo il lockdown finalmente la ripresa del campionato. Ma per i grandi club è tempo di pensare anche ai rinforzi in vista della stagione prossima. Come per l’Inter, che vede man mano svanire il sogno scudetto e che proverà a concentrare le proprie energie sul calciomercato per portare al servizio di Antonio Conte gli uomini migliori. A sorpresa si apprende di una trattativa avviata dall’Inter e già in chiusura con il Real Madrid. E’ quanto rivelato da Sky Sport, secondo cui l’operazione tra nerazzurri e blancos per Achraf Hakimi sarebbe in stato avanzato. Ci sarebbe infatti da discutere soltanto degli ultimi dettagli dell’affare, il cui ammontare sarebbe di ben 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, niente bomber per Conte | Arriva il rinnovo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Pjanic-Arthur salta, rischio multa

Inter-Hakimi, potenziale da sfruttare

Il terzino si unirebbe così al club di Antonio Conte a titolo definitivo. Verrebbe così centrato per i nerazzurri un obiettivo inseguito da mesi. Il terzino era stato accostato anche a numerosi altri club. Con il Borussia Dortmund, club a cui è stato girato in prestito dal Real, ha mostrato di possedere grandi doti. A soli 21 può ancore crescere molto. Il suo futuro, con ogni probabilità, sarà dunque in Italia e all’Inter, dove dovrà dimostrare di essere all’altezza della cifra spesa dalla dirigenza nerazzurra per il suo acquisto.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Si tratta in ogni caso di un grande colpo per la squadra lombarda, che ha in progetto di conquistare la Serie A spodestando la Juventus. Dalla prossima stagione, con un Hakimi in più a spingere sulla destra, ci sarà da divertirsi per i tifosi del ‘biscione’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, bomba dalla Spagna | Ha scelto i nerazzurri

Calciomercato Juventus, maxi scambio col Napoli | Tutti i dettagli