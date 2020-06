Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere l’approdo di una vecchia conoscenza della Serie A: il giocatore vuole cambiare aria

Archiviata la vittoria sulla Sampdoria, la squadra nerazzurra scenderà in campo stasera per il match contro il Sassuolo. Dal campo al calciomercato, l’Inter programma la stagione che verrà con un nome a sorpresa che potrebbe arricchire il centrocampo di Antonio Conte. Un ritorno in atteso, in Serie A, con la società meneghina che potrebbe puntarci dal prossimo anno.

LEGGI ANCHE >>>Inter e Milan, novità per il nuovo stadio | Accordo col Comune

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, beffa Juve e Inter | Ha firmato!

Calciomercato Inter, dalla Spagna: “Vuole tornare in Italia”

Continuano a susseguirsi voci sul possibile ritorno in Italia di Lucas Torreira. Dall’Inghilterra fino alla Spagna, oggi, dove il futuro dell’uruguagio viene dato in modo quasi scontato lontano dall’Arsenal. L’ex Sampdoria non si è ambientato in queste due stagioni in Premier League e potrebbe spingere per tornare in Italia. Già accostato al Milan, Torreira continua a piacere ai rossoneri. In tal senso, anche l’Inter ha seguito il centrocampista ai tempi dell’esperienza in blucerchiato e potrebbe approfittarne durante l’estate.

Per tutte le ultime notizie sul mercato dell’Inter CLICCA QUI!

Il giocatore potrebbe essere offerto alla società nerazzurra con Marotta che potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con i ‘Gunners’. Il nodo, però, resta la valutazione fatta dal top club inglese: 30 milioni di euro. Cifre che l’Inter riterrebbe decisamente troppo alte per il classe 1996, in scadenza nel giugno 2023 con gli inglesi. Situazione in divenire, Torreira vuole lasciare la Premier e riabbracciare la Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Lautaro è “stanco” | L’agente tratta con un altro club

L’agente del 24enne è già al lavoro, con la pista Inter che alle giuste condizioni potrebbe infiammarsi. Il ritorno in Italia dell’ex Samp è un’opzione viva, i nerazzurri alla finestra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Conte nei guai | No all’Europa League

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Guardiola provoca | Richiesta ‘folle’ per Gabriel Jesus