Calciomercato Inter, Lautaro è “stanco” | L’agente tratta con un altro club

Il futuro di Lautaro Martinez è sempre molto incerto. L’attaccante argentino, finito nel mirino del Barcellona, potrebbe cambiare idea: contatti in corso!

Il Barcellona non molla la presa per Lautaro Martinez. Dopo una stagione esaltante con la maglia dell’Inter l’attaccante argentino sarebbe finito nel mirino del club blaugrana, ma al momento non c’è un accordo tra i due club. E così come svelato dal portale spagnolo ‘Don Balon’ “El Toro” sarebbe stanco di continuare ad aspettare.

Calciomercato Inter, contatti Manchester-Lautaro

In questo modo lo stesso Lautaro starebbe in contatto con altre big d’Europa per chiudere il suo trasferimento prima della fine della stagione ancora in corso a causa della pandemia mondiale. La sua clausola da 111 milioni di euro varrà fino al 7 luglio con il presidente del Barcellona, Bartomeu, che sembra sempre intenzionato ad inserire diverse contropartite, come Arturo Vidal e Semedo, nell’operazione con la società milanese, che intende ricevere però soltanto cash per la cessione del sudamericano.

Ci sarebbero diversi club interessati all’argentino, soprattutto dall’Inghilterra con il Manchester United protagonista, che potrebbe avere la meglio proprio sul presidente del Barcellona Bartomeu, che è sempre in attesa di nuovi sviluppi. Lo stesso giocatore avrebbe dato l’ok al suo agente di trovare un’intesa perché stufo di continuare ad aspettare il Barcellona. Infine, c’è da dire anche che i “Red Devils” non sarebbero pronti a sborsare i soldi della clausola e così potrebbe nascere una trattativa con l’inserimento di Martial più cash.

Il club blaugrana potrebbe perdere terreno per quanto riguarda la corsa a Lautaro, voglioso di nuovi stimoli nella sua carriera. Salgono le quotazioni del Manchester.

