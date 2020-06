Calciomercato Milan, assalto di Gazidis | Doppio colpo!

Il Milan vorrebbe tornare ad essere protagonista in vista della prossima stagione a partire da colpi sensazionali: ecco l’assalto decisivo

Il Milan vuole cambiare ancora una volta. La società rossonera starebbe sul punto di rivoluzionare la rosa per incrementare il tasso tecnico all’interno della formazione. In estate ci saranno numerosi cambi tra entrate ed uscite con la possibilità di colpi davvero avvincenti.

Calciomercato Milan, Torreira verso l’addio all’Arsenal

Come riportato dal portale “Talksport.com” l’Arsenal potrebbe dire addio a dieci calciatori al termine della stagione, tra cui diversi obiettivi del Milan, pronto a sferrare l’assalto vincente. In primis ci sarebbe il nome di Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano, ex Sampdoria, che ha una valutazione intorno ai 30 milioni di euro. Il club rossonero vorrebbe rinforzare soprattutto la zona centrale di campo con top player di livello europeo. Proprio il giocatore sudamericano sarebbe arrivato a Londra grazie al lavoro di Gazidis, ora proprio al Milan.

L’altro profilo interessante, a parametro zero, sarebbe quello del difensore brasiliano David Luiz, in grado di garantire qualità tecnica mista a grande esperienza per quanto riguarda il reparto difensivo.

Doppio colpo in casa Arsenal per la società rossonera, pronta a rivoluzionare ancora una volta la rosa a disposizione.

