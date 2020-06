La Juventus potrebbe cambiare tanto nella prossima sessione di calciomercato: per la panchina bianconera spunta un nome a sorpresa

Un futuro che riserverà non poche sorprese in casa bianconera. La Juventus, nell’imminente sessione estiva di calciomercato, potrebbe vivere una vera e propria rivoluzione. Dalla rosa a, soprattutto, la guida tecnica. Sarri rimane in bilico e la dirigenza juventina si sta già guardando intorno a caccia dell’eventuale erede. Spunta un’ipotesi shock per la panchina bianconera: ecco di chi si tratta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nel mirino il ‘nuovo’ Ronaldo | Regia di Mendes

LEGGI ANCHE >>>Juventus, attacco a Ronaldo | ”Vuole giocare come dice lui”

Calciomercato Juventus, idea shock per l’erede di Sarri

Non è un mistero che la sconfitta in finale di Tim Cup contro il Napoli bruci ancora, e non poco, in casa bianconera. La dirigenza juventina mette in forte discussione Maurizio Sarri che, nelle prossime settimane, si giocherà una grossa fetta del suo futuro sulla panchina della ‘Vecchia Signora‘. In caso di addio, sempre più probabile, Paratici starebbe pensando ad un profilo clamoroso per rimpiazzarlo. Una Juventus che rischia di parlare ancora toscano, con la suggestione che risponde al nome di Luciano Spalletti.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’ex allenatore di Roma ed Inter intriga non poco la dirigenza del club torinese. Il tecnico toscano è ancora legato al club nerazzurro con un contratto che scadrà il 30 giugno 2021. Oltre al possibile ritorno di Allegri, il profilo di Spalletti convincerebbe un pò tutti per la sua duttilità dal punto di vista tattico. Accostato con insistenza al Milan lo scorso gennaio, l’allenatore nativo di Certaldo è nel mirino, tra le altre, anche della Fiorentina. Situazione dunque in divenire, grandi manovre in corso in casa Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Le ultimissime

Il futuro bianconero di Sarri è appeso a un filo: Spalletti è l’ultima idea per sostituire l’ex allenatore di Napoli e Chelsea.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo in bilico | Tutti gli scenari

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juventus, top dal Barcellona | Ecco l’ostacolo