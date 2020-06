Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo in bilico | Tutti gli scenari

La Juventus vuole portare a casa diversi trofei ma nel frattempo valuta il da farsi con Cristiano Ronaldo. Tutte le ipotesi sul futuro

La Juventus non ha vissuto una buona ripresa della stagione, visto che mercoledì è arrivato il passo falso in finale di Coppa Italia contro il Napoli ed è sfumato uno dei tre obiettivi principali di questa stagione. Due gare poco convincenti per la squadra allenata da Maurizio Sarri, che anche con il Milan venerdì scorso aveva deluso.

Zero gol in due partite e un Cristiano Ronaldo ancora scarico che non riesce a fare la differenza. Il portoghese era in un momento magico prima dello stop ed è andato praticamente a segno in ogni partita da metà dicembre fino a fine febbraio.

Calciomercato Juventus, MLS più lontana: tutte le ipotesi sul futuro di Cristiano Ronaldo

Ronaldo è al centro di tante voci di mercato e il suo futuro sembrerebbe in bilico. Un’opzione molto discussa sembrerebbe quella della MLS, così come svelato dal suo ex compagno Nani in una recente intervista. Dalla Spagna, però, rilanciano sul possibile ritorno del portoghese a Madrid in cambio di Gareth Bale.

Se l’addio dovesse arrivare a fine stagione, sarebbe troppo presto per un trasferimento in America e per questo potrebbero esserci altre big nel suo futuro: oltre ai Blancos, ci potrebbero essere anche Manchester United e PSG. Per gli affari con i francesi potrebbe esserci in regia il procuratore Jorge Mendes per una trattativa clamorosa che coinvolgerebbe Icardi e Paredes.

Intanto la Juventus è concentrata solo sul finale di questa stagione e vuole portare a casa trofei importanti insieme a Cristiano Ronaldo, che potrebbe anche decidere di rispettare il contratto con i bianconeri fino al 2022.

