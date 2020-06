Conte è nei guai: oltre a Stefano Sensi, si fa male anche Marcelo Brozovic che salterà la gara con la Sampdoria e non solo

Piove sul bagnato per Antonio Conte. Ieri l’infortunio di Stefano Sensi, che salterà la Sampdoria, oggi un altro ko anche più pesante. Come riporta ‘Sky Sport’, infatti, oggi in allenamento si è fermato anche Marcelo Brozovic: un infortunio che lo costringerà a uno stop di 7-10 giorni, quindi sicuramente out domani contro i blucerchiati e a rischio anche per i prossimi match.

Dopo l’infortunio di Sensi, l’Inter dovrà fare a meno anche di Marcelo Brozovic per il ritorno in campo. Nel corso dell’allenamento di ieri dei nerazzurri, il centrocampista croato si era dovuto fermare: le analisi effettuate all’Humanitas di Rozzano hanno evidenziato un risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Un’infortunio che potrebbe tenerlo lontano dal campo per 7-10 giorni e non permetterebbe a Conte di avere a disposizione ‘Brozo’ in questa ripresa della Serie A. Con il croato ko, il tecnico salentino contro la Sampdoria dovrebbe schierare una coppia di centrocampo composta da Barella e Borja Valero. Il regista della manovra nerazzurra potrebbe essere spostato in avanti, con Eriksen che agirebbe dietro alle due punte. L’assenza di Brozovic potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per il trequartista danese, pronto a conquistarsi l’Inter una volta per tutte in questo finale di stagione.

