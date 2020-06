Dopo aver visto sfumare Timo Werner, ad un passo dal Chelsea, l’Inter avrebbe individuato in Belotti l’obiettivo per l’attacco: è il preferito di Conte.

La caccia al possibile erede di Lautaro Martinez sembra essersi complicata per l’Inter. Lo scatto di Abramovich per Timo Werner ha colto tutti alla sprovvista e ha tolto dai giochi uno dei pezzi più pregiati del prossimo mercato. I nerazzurri, però non si sarebbero persi d’animo e avrebbero individuato un nuovo obiettivo principale. Sembra che sia stato Antonio Conte ad indicare Andrea Belotti, considerato il profilo ideale per il proprio gioco. L’Inter potrebbe inserire due contropartite tecniche nell’affare con i granata.

LEGGI ANCHE >>>Grave incidente per Zanardi nel corso di una competizione | La situazione

Calciomercato Inter, cresce Belotti per l’attacco | Gagliardini e Biraghi nell’affare

L’erede di Lautaro Martinez nell’attacco dell’Inter potrebbe essere Belotti. Il ‘Gallo’ sembra essere il profilo preferito da Antonio Conte che, essendosi complicate le piste estere, avrebbe indicato a Marotta la pista nostrana. Riuscire a convincere Cairo a privarsi del capitano granata, però, potrebbe essere ostico e, per questo motivo, l’Inter potrebbe inserire delle contropartite tecniche. L’idea dei nerazzurri sembra essere quella di offrire al Torino due giocatori: Gagliardini e Biraghi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, non solo Lautaro | Super intreccio con il Barcellona

Il centrocampista ex Atalanta è, da tempo, un obiettivo granata ed un suo eventuale inserimento nell’affare sarebbe gradito dai piemontesi. Più complicata, invece, è la situazione dell’esterno: l’Inter, infatti, dovrebbe prima rinnovare il prestito dalla Fiorentina e poi girare Biraghi al Torino. Un’operazione nel complesso difficile, ma che potrebbe spiccare il volo nei prossimi mesi. Belotti rappresenterebbe un grande acquisto per i nerazzurri, che tornerebbero ad avere un bomber italiano dopo molto tempo. Il ‘Gallo’ ha dimostrato di essere cresciuto negli ultimi anni e, adesso, potrebbe essere pronto al grande salto.

L’Inter ha un nuovo obiettivo per l’attacco: Antonio Conte avrebbe individuato in Belotti il profilo ideale per affiancare Lukaku!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Maxi affare con la regia di Mendes

Barcellona, vinta la causa | Neymar dovrà risarcire il club!

Calciomercato Juventus, colpo Chiesa | Scambio e offerta clamorosa