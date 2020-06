Sono ore delicatissime per Alex Zanardi, ricoverato in gravi condizioni dopo l’incidente automobilistico delle scorse ore: le ultime

Momenti di ansia e attesa, quelli che circondano Alex Zanardi. Il pilota, vittima di un incidente nelle scorse ore, è ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale di Siena. Novità importanti, come riportato da ‘Ansa.it’. Il camionista con il quale Zanardi ha avuto l’incidente, in handbike, è stato aggiunto nel registro degli indagati. ‘Un atto dovuto’ ha detto Salvatore Vitiello, il procuratore capo, riferendosi agli accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio con De Sciglio | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Conte vuole Belotti | Due giocatori in cambio

Incidente Zanardi, ricostruzione in corso: l’ultimo bollettino

Oltre a sequestrare i mezzi coinvolti nell’incidente, nella ricostruzione del fatto lungo la statale che da Pineza porta a Montalcino, i carabinieri hanno anche acquisito un video amatoriale che potrebbe chiarire la dinamica dello scontro. Ci si sta accertando, infine, sull’organizzazione dell’evento a cui stava partecipando Zanardi, una tappa della staffetta Obiettivo tricolore e specialmente sui permessi riguardanti la sicurezza.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

‘Condizioni stabili ma gravi’ per Zanardi, questo riporta l’ultimo bollettino in attesa di ulteriori comunicazioni da Siena.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, ESCLUSIVO | Raiola ‘offre’ il figlio d’arte in Serie A