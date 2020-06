Ancora un intoppo, l’ennesimo, per la Serie A: l’Antitrust ha detto no alla messa in onda, in chiaro, dei match di campionato

Una doccia fredda, l’ennesima, per il calcio italiano. Se da un lato la Serie A riaprirà ufficialmente i battenti oggi, con due match in programma, discorso più controverso quello che riguarda la visione dei match. Le ultime notizie, riportate da ‘Il Corriere dello Sport’, parlano di un secco no dell’Antitrust sulla trasmissione in chiaro delle gare di Serie A: ecco perchè.

L’Antitrust dice no, niente Serie A in chiaro: i dettagli

Non ci saranno gare in chiaro. L’Antitrust non lascia spazio a dubbi in quanto un’iniziativa del genere sarebbe andata in conflitto sia con la ormai nota legge Melandri che con i contratti già stipulati in passato e attualmente in essere. Da escludere dunque anche un intervento ad hoc, poichè ritenuto una scelta eccessiva, mentre un piccolo spiraglio potrebbe aprirsi per quanto riguarda gli highlights.

I momenti salienti dei match pomeridiani potrebbero infatti essere trasmessi dalla Rai, in prima serata e a partire da lunedì. Nonostante dunque l’ottimismo manifestato da Spadafora due giorni fa, non vi sarà possibilità per i non abbonati a Sky e Dazn di poter assistere ai match in diretta della Serie A.

