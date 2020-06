Calciomercato Juventus, nel mirino il ‘nuovo’ Ronaldo | Regia di Mendes

La Juventus non smette di programmare il futuro e mette nel mirino il nuovo Cristiano Ronaldo: ad aiutare i bianconeri c’è Jorge Mendes.

La gestione di Andrea Agnelli della Juventus, recentemente, ha compiuto dieci anni. Una decade in cui la parola d’ordine è stata una ed una sola: programmazione. I bianconeri hanno costruito tutti i recenti successi sulla capacità di guardare due mosse avanti rispetto ai propri avversari. Risuonano ancora forte e chiaro le parole del presidente bianconero dopo l’acquisto di ‘CR7’, in cui fissava l’obiettivo successivo della Juventus: mettere le mani sul prossimo Cristiano Ronaldo quando ha ancora tutta la carriera davanti. In questo senso, i bianconeri potrebbero usufruire degli aiuti di Jorge Mendes per anticipare la concorrenza sul ‘nuovo’ Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo in bilico | Tutti gli scenari

Calciomercato Juventus, piano per Fabio Silva | Regia di Jorge Mendes

La Juventus starebbe già iniziando a pensare ad un futuro senza ‘CR7’: i bianconeri sarebbero al lavoro proprio con Jorge Mendes per trovarne l’erede. Secondo quanto rivelato da Bruno Andrade -giornalista di ‘A Bola’- il Porto avrebbe fissato a 40 milioni il prezzo di Fabio Silva e avrebbe autorizzato il super-agente portoghese a trattarne la cessione. Mendes avrebbe pensato proprio alla Juventus, che potrebbe così mettere le mani sul nuovo Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, partite in chiaro | L’Antitrust blocca tutto!

A soli 17 anni, Fabio Silva rappresenta il gioiello più splendente della nuova generazione di portoghesi. L’attaccante classe 2002 nelle giovanili del Porto ha già catturato l’attenzione di tutti i più grandi club europei, compresa la Juventus. I bianconeri, però, potrebbero avere una corsia preferenziale costituita proprio dal legame con Jorge Mendes. L’agente di Ronaldo sarebbe molto contento di portare in Italia quello che potrebbe diventare presto l’uomo di punta del proprio parco giocatori.

La Juventus pensa ad un futuro senza Ronaldo e con Jorge Mendes lavora per arrivare all’erede: il Porto, infatti, avrebbe fissato a 40 milioni il prezzo per Fabio Silva!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma da Madrid | Pronti 40 milioni più Jovic!

Inter, guai senza fine per Conte | Non solo Sensi: altro infortunio pesantissimo

Calciomercato Inter e Juventus, top dal Barcellona | Ecco l’ostacolo